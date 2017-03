'Florence in New York': artigianato e enogastronomia volano in America

Il meglio dell’artigianato e dell'enogastronomia fiorentina volano a New York, nel cuore di Manhattan, per una tre giorni di mostre, eventi e incontri con operatori provenienti da tutto il mondo. L' evento è reso possibile grazie al progetto del Consorzio Vasari, nato per sostenere le piccole e medie imprese nel processo di internazionalizzazione.

“Florence in NY”, questo il nome della fiera, in programma dal 15 al 17 maggio 2017, sarà una grande vetrina per le aziende fiorentine e toscane interessate ad aprirsi ai mercati esteri. In collaborazione con l’Istituto del Commercio Estero, il Consorzio garantirà alle aziende una strategia commerciale di lungo termine, dalla creazione di una rete di compratori fino alla creazione di un sito web dedicato.

La tre giorni americana, che si svolgerà al 29° piano di un grattacielo in zona Wall Street, è resa possibile con la collaborazione di Regione Toscana, Comune di Firenze, Confartigianato Firenze, Confindustria Firenze, iBridge e dalla disponibilità della Camera di Commercio Italo-americana.

Ricchissimo il programma della fiera che si aprirà con una esibizione degli sbandieratori del corteo storico fiorentino, seguita da una cena a base di prodotti tipici toscani. Le aziende parteciperanno a workshop specifici sul sistema economico americano e ad incontri con operatori italiani e americani. Nel corso della manifestazione i maestri artigiani mostreranno al pubblico americano la loro abilità creando, dal vivo, prodotti artigianali unici.

"Con questo progetto vogliamo dare una risposta alla domanda estera di artigianato fiorentino e di prodotti di lusso made in Tuscany - spiega Vania Terzo, presidente del Consorzio Vasari - . Un’occasione fondamentale per far conoscere negli Usa il meglio del nostro artigianato ed un punto di partenza importante per portare la qualità fiorentina nei grandi mercati esteri."