EnjoyRespectFirenze: arriva il "galateo" per il turista 

Rispetta Firenze. E' il significato della campagna di comunicazione rivolta ai turisti presentata ieri mattina dall'assessore Paola Concia. Campagna che vede Palazzo Vecchio appoggiarsi alle associazioni di categoria.



La campagna di informazione #EnjoyRespectFirenze, sulla scia della campagna #EnjoyRespectVenezia, punta sulle buone regole di comportamento per il turista che viene in visita in città. Nasce dalla necessità di “far passare il messaggio culturale che chiunque venga nella nostra città si deve comportare in modo tale da conservare questo immenso patrimonio a cielo aperto che è Firenze e rispettare tutti i fiorentini che la abitano” spiega l’assessora Concia. “Vogliamo sconfiggere il diffuso sentiment che chi viene in Italia può permettersi di fare quello che vuole” spiega ancora l’assessora, che aggiunge: “È arrivato il momento di far capire che ci si comporta come a casa propria, che Firenze è una delle città più belle del mondo e va conservata, e che questa è una responsabilità che spetta anche al turista”.



I messaggi verranno veicolati in più modi, anche su tovagliette, portachiavi, tazze, t-shirt, shopper, per chiedere ai turisti di evitare comportamenti contro il decoro e contro il patrimonio architettonico e storico. E l’abusivismo commerciale.