Commercio, divieto per 3 anni di aprire nuovi ristoranti in centro

Divieto per tre anni di aprire nuovi ristoranti, esercizi alimentari e di ristorazione in generale in centro storico. Lo stabilisce l'intesa tra Regione e Comune di Firenze che la giunta regionale ha approvato nell'ultima seduta di ieri, martedì 28 marzo.

Negli ultimi 5 anni, gli esercizi di somministrazione a Firenze sono cresciuti mediamente del 28,6%: +16% in periferia e +44% in centro storico, con una densità di presenza che registra 215 esercizi di somministrazioneper chilometro quadro. Gli esercizi di alimentari sono inveci cresciuti di oltre il 78%.

La misura è motivata, spiegano il presidente della Regione Enrico Rossi e l'assessore al turismo Stefano Ciuoffo, “dalla volontà di tutelare il centro storico fiorentino da attività economiche che rischiano di snaturarne l'identità culturale”.

"Vogliamo evitare una perdita della tipicità del centro storico fiorentino”, commenta Rossi. All'inizio del 2016 il Comune di Firenze ha approvato il Regolamento Unesco (il centro storico è patrimonio mondiale dal 1982) che detta "Misure per la tutela e il decoro del patrimonio culturale del centro storico" e già utilizzato per mettere paletti a nuove aperture in centro storico.

L'intesa tra Comune e Regione sarà firmata a breve, poi Palazzo Vecchio potrà approvare un nuovo Regolamento Unesco, con ulteriori restrizioni per le aperture nel centro storico.