Da OBI di Sesto Fiorentino sboccia la Primavera con i nuovi arrivi nei reparti Garden e PET!

I nostri amici a 4 zampe fanno ormai parte della famiglia e per loro ricerchiamo i prodotti migliori, il food più sano e completo per la loro alimentazione e i migliori accessori per lo svago e il relax. Trovare tutto in un punto vendita che risponda alle nostre esigenze non è semplice. Da ora presso il punto vendita OBI di Sesto Fiorentino il cliente avrà a disposizione un reparto ancor più ampio, con una proposta assortimentale completa, che tocca tutte le esigenze, dall’alimentazione all’igiene, all’habitat e specifici accessori.

La selezione del food spazia dall’umido al secco, con prodotti mirati alle diverse razze e completa con diete specifiche. Anche per quanto concerne il segmento degli accessori, nel punto vendita OBI di Sesto Fiorentino, i pet lovers potranno trovare una gamma completa e ricercata con articoli che si distinguono per la soddisfazione di ogni tipologia di bisogno e per l’alta qualità dei materiali, come ad esempio i giochi per cani, i guinzagli disponibili in diverse forme e taglie in esposizione cromatica, o i cuscini per gatti e cani, dove per quest’ultimi, oltre all’utilità, è stata data maggiore importanza alla selezione dei tessuti e dei colori.

E se invece il gardening è la vostra passione, non vi è che l’imbarazzo della scelta. Nell’area esterna di circa 1.000 metri quadri, è sbocciata la Primavera con un’ampia selezione di piante delle migliori qualità dove potersi sbizzarrire per arredare e arricchire il proprio giardino, balcone o terrazzo.

Sarà inoltre possibile prenotare una pianta ricercata e difficile da trovare… in pochi giorni arriverà al punto vendita di Sesto Fiorentino dove potrete ritirarla e persino richiedere al personale addetto di rinvasarla con il terriccio più adatto, portando da casa un vecchio vaso a piacere. Se invece le avete tentate tutte ma vi mancano le nozioni base, potrete sempre rivolgervi agli esperti del reparto garden che vi forniranno preziosi consigli e suggerimenti nel mantenere sempre perfetto lo spazio verde.