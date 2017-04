Credito: prestiti alle imprese ancora in negativo

Tornano a diminuire i prestiti alle imprese (-0,8%), che erano tornati in positivo all'inizio del 2015. Prosegue invece su buoni ritmi l'andamento dei prestiti alle famiglie (+2,7%). Sono alcuni degli elementi che emergono dall'ultimo report sull'andamento del mercato del credito a livello regionale, predisposto dall'Ufficio Studi di Unioncamere Toscana su dati della Banca d'Italia. La crisi pluriennale, insomma, appare non avere prospettive brevi di sblocco.

In termini settoriali la flessione riguarda tutti i principali ambiti e raggiunge il suo apice nelle costruzioni (-3,6%). Risultati negativi si registrano anche nel manifatturiero e nei servizi (-2,0% in entrambi i casi), ed in calo risulta anche l'aggregato residuale "altro" che include, in particolare, l'agricoltura e l'estrattivo (-1,7%). La vera novità della seconda metà del 2016 è data dalle criticità registrate per le aziende medio grandi (-0,8% nel IV trimestre); a queste si aggiungono, inoltre, le difficoltà da tempo riscontrate per le piccole imprese (-2,2%) e fra queste, in particolare, per le aziende artigiane (-2,4%), che non conseguono un risultato positivo dall'inizio del 2010.

I tassi di interesse sui prestiti a breve termine si sono attestati alla fine del 2016 al 4,8%, un punto percentuale in meno rispetto al valore di fine 2015, mentre il gap fra quelli applicati alle piccole (7,8%) e alle medio-grandi (4,4%), sale a quasi 3 punti percentuali e mezzo. Risulta in miglioramento l'indicatore relativo al livello dei crediti deteriorati (11,3% per le imprese, -0,8% punti sul terzo trimestre 2016), con un quadro in progresso per costruzioni (da 21,8% a 19,6%) e servizi (da 11,7% a 11,1%), oltre che per le famiglie (da 4,4% a 4,1%). Stabili le attività manifatturiere (6,9%).