Alessio Marco Ranaldo è il nuovo presidente di Confindustria Toscana

Il nuovo presidente di Confindustria Toscana è Alessio Marco Ranaldo. Eletto all'unanimità del consiglio di Presidenza di Confindustria Toscana il 29 agosto. Ranaldo, 31 anni, è un industriale pratese nel settore tessile (ALMA SpA, POINTEX SpA) ed è presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Toscana Nord.

"Ranaldo porterà in Confindustria Toscana l’entusiasmo e lo spirito di innovazione necessari in questa fase di ripartenza - afferma il suo predecessore, Pierfrancesco Pacini -; a lui vanno i miei più sinceri auguri di buon lavoro".

"Confindustria Toscana è un importante punto di riferimento nei confronti di un ente cruciale per il mondo produttivo quale l'amministrazione regionale, oltre ad essere un sostegno alle attività delle associazioni territoriali toscane – sottolinea Ranaldo -. Lavorerò per dare sviluppo ad entrambi questi aspetti e per portare risultati utili alle nostre imprese, curando da un lato i rapporti con la Regione e, dall'altro, coordinando l'attività delle territoriali e delle loro strutture".