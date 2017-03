Regolamento Unesco: "Preservare gli esercenti è obiettivo primario"

Più verifiche sulle norme sui, nuovi criteri per il, allargare il vincolo merceologico ad, no alla modifica didi vendita e. Sono alcune delle osservazioni di Confesercenti Firenze in una lettera inviata aled all’assessore allo sviluppo cconomicodal Presidente dell’associazione

L’occasione, spiega l’associazione nella lettera, arriva dopo un incontro che si è svolto lo scorso 10 marzo, alla vigilia dell’approvazione delle modifiche al regolamento “Misure per la tutela, il decoro del patrimonio culturale del centro storico”. “Una serie di proposte - spiega Confesercenti - che mirano a migliorare, a nostro giudizio, l’impianto normativo proposto da Palazzo Vecchio”.

"Confesercenti - si sottolinea in una nota - in rappresentanza delle piccole e medie imprese commercio e turismo della città non si sottrae al confronto, anzi rilancia con una serie di osservazioni che, se accolte, contribuirebbero non poco a coniugare l’interesse delle attività con l’esigenza di porre un argine, in qualche modo, al progressivo depauperamento dell’identità cittadina".

"In tale contesto - conclude l'associazione di categoria - riteniamo che preservare un certo tessuto economico ed artigianale di Firenze dall’assalto dei processi di globalizzazione e standardizzazione dell’offerta commerciale resti, ancora nel 2017, un obiettivo primario da perseguire con impegno e perseveranza".