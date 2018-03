Ex Seat Pagine Gialle, il sindacato: "Rischio licenziamenti"

La crisi di Italia On Line, la ex Seat Pagine Gialle, potrebbe toccare anche Firenze. A riportare la notizia è la Cgil dopo che nei giorni scorsi era stato annunciato il rischio licenziamenti su tutto il territorio nazionale. In Toscana sarebbero 60 i posti considerati a rischio: 40 a Pisa e 20 a Firenze. "L’azienda- afferma Giuseppe Luongo, segretario Slc Cgil Area Vasta Firenze, Prato, Pistoia - non sembra voler prendere in considerazione la possibilità di ricollocazioni, possibili sul territorio toscano se solo si guardasse alle altre società sotto il completo controllo di Italia On Line".

Per domani è in programma un incontro al Ministero dello Sviluppo Economico. In occasione del quale si terrà una mobilitazione che vedrà un'altra giornata di sciopero (dopo quella dello scorso 8 marzo a Torino) con presidio nazionale a Roma sotto il Mise contro i licenziamenti. "Sarà l’occasione per evidenziare anche il disappunto dei lavoratori per il rinvio, dal 16 al 20 marzo appunto, della convocazione al Ministero - conclude Luongo -. Le persone non sono numeri. E le istituzioni devono vigilare ed intervenire su simili comportamenti".

L'AZIENDA REPLICA

L'azienda invece rassicura sulla tenuta delle sedi locali toscane. "Italiaonline non cesserà in alcun modo l'attività sul territorio nazionale - precisa -, come erroneamente riportato nella nota sindacale odierna, bensì unificherà le sedi di Milano e Torino, facendole convergere su Milano". "Oltre a questo l'azienda prevede esuberi per numero 400 posizioni e un piano di sviluppo delle attività digitali che prevede il progressivo indispensabile inserimento di n. 100 posizioni professionali di alta specializzazione digitale non presenti in azienda da assumere su Milano. In particolare, laureati in ingegneria, informatica, matematica e fisica. Un piano necessario per accelerare la trasformazione digitale di Italiaonline e consentire all'Azienda di consolidare la sua leadership nel mercato.