Imprese: i ricavi di 'Centrale Latte Italia' a +90%

La Centrale del Latte d'Italia, la società nata dalla fusione della centrale di Torino con Mukki Firenze, al 31 agosto "ha ottenuto ricavi netti consolidati in crescita di circa il 90% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, confermando l'andamento già registrato nel primo semestre del 2017, chiuso con ricavi netti consolidati pari a 90,5 milioni di euro". Lo sottolinea Luigi Luzzati, presidente del gruppo nell'ambito dell'evento "Italian stock market opportunities" organizzato da Banca Imi a Milano.

Trascorso un anno dall'aggregazione delle due realtà produttive, la "Centrale del Latte d'Italia oggi rappresenta il terzo player italiano del mercato del latte fresco e a lunga durata, con posizioni di leadership in Piemonte, Liguria, Toscana e Veneto".

Per il presidente, quindi, "i risultati ottenuti in questo periodo confermano la validità del progetto in termini di sinergie commerciali e industriali e costituiscono solide basi per l'ulteriore crescita futura del gruppo. Volendo fare il confronto, a perimetro di consolidamento costante ante fusione, i ricavi netti al 31 agosto risultano in crescita di oltre il 6% rispetto al dato registrato nello stesso periodo dell'anno precedente", conclude Luzzati. Con 5 stabilimenti produttivi e circa 450 dipendenti, il gruppo produce e commercializza più di 120 prodotti (fonte Agenzia Dire).