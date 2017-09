Una casa vicino allo stadio? A Firenze costa più che a Milano

In un paese appassionato di calcio come l'Italia la vicinanza di un immobile da uno stadio ne fa aumentare il valore perché qualsiasi tifoso sognerebbe di avere la propria abitazione vicina al palcoscenico dei suoi beniamini. Da un'indagine realizzata dal portale Immobiliare.it, che ha analizzato i costi delle abitazioni in vendita e in affitto nelle zone degli stadi della serie A, si scopre come i tifosi della Fiorentina sono quelli che devono sborsare il secondo budget più alto d'Italia per avere casa vicina allo stadio.

Al primo posto nazionale dei "salassi" ci sono le zone vicine allo stadio Olimpico di Roma: i tifosi giallorossi o biancocelesti devono spendere in media 3.570 euro al metro quadro. Una cifra che non si distanzia molto da quella che sono costretti a pagare gli abitanti del Campo di Marte: 3.564 euro al mq per comprare casa a due passi dall'Artemio Franchi. Chiude la classifica delle città in cui vivere con vista stadio costa di più Milano, dove nei dintorni del Giuseppe Meazza un metro quadro in vendita costa ai tifosi 3.219 euro. Benevento, Crotone e Sassuolo regalano invece ai supporter i prezzi più bassi della serie A.

Per quanto riguarda l'affitto, sono i tifosi di Inter e Milan a spendere di più se vogliono recarsi a piedi allo stadio: un bilocale da 65mq in zona San Siro costa infatti in media 1.034 euro al mese. Per un appartamento della stessa metratura, nei pressi dei campi di calcio, si spendono 973 euro a Roma e 820 euro a Firenze. I tifosi più fortunati, almeno per quanto riguarda i prezzi degli immobili, sono quelli del Crotone: 337 euro al mese per seguire direttamente dal proprio bilocale in affitto le imprese della squadra del cuore.

C'è da chiedersi ora, se mai sarà realizzato, cosa accadrà quando un nuovo impianto sorgerà a Firenze: i prezzi di Novoli saliranno alle stelle?