Casa: Firenze tra le città più care per l'acquisto di appartamenti

L’Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa ha considerato un valore medio per ogni città (sono quindi esclusi i top prices), riferito alla tipologia “medio usato”. Naturalmente la città dove si compra l’appartamento più piccolo è Roma, dove i prezzi sono più elevati (66 mq in media). Se poi si volesse vivere nel centro della città eterna bisognerebbe accontentarsi di un 37 mq, o addirittura di un immobile ancora più piccolo per il centro storico.

A seguire Milano, che offre la possibilità di acquistare spazi in più (74 mq); ma anche qui se si sceglie il centro occorre accontentarsi di un immobile di 34 mq. Terzo posto tra le città più costose spetta a Firenze, dove si acquista in media un immobile di 78 mq, che diventano poco più di 60 mq in centro.

Se poi si desiderasse acquistare a Napoli la media della città è di 96 mq. Più economica in assoluto, quindi con la possibilità di acquistare un immobile più spazioso, è la città di Palermo che avendo un prezzo medio di 1169 € al mq permette di acquistare ben 170 mq.