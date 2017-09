Career Day 2017 per studenti e laureati

E’ cominciato il conto alla rovescia per la settima edizione del Career Day organizzata dall’Università di Firenze in programma mercoledì 27 e giovedì 28 settembre all' ObiHall. Tutte le mattine apriranno gli stand delle aziende che offrono lavoro alle 9 e 30 per chiudere alle 17 e 30. L'iniziativa offre a laureandi e neolaureati dell’Ateneo fiorentino l’opportunità di sostenere colloqui con i rappresentanti delle aziende finalizzati a un tirocinio o a un inserimento professionale.

E se i ragazzi avranno tempo per potersi iscrivere fino alla vigilia della manifestazione (è richiesto anche quest’anno la compilazione di un curriculum vitae sulla piattaforma di Almalaurea), è invece già disponibile il dato delle imprese e degli studi professionali che hanno aderito all’evento. Sono 143 le aziende presenti, contro le 117 dello scorso anno, segno di un interesse sempre maggiore intorno all’iniziativa targata Unifi. Numeri in crescita anche per quel che riguarda le opportunità proposte agli studenti: 246 le posizioni di lavoro aperte (erano 211 l’anno passato), 272 quelle di tirocinio (erano 227 nella precedente edizione).

In base al programma mercoledì 27 settembre si terranno gli incontri con i neodottori dell’area delle scienze sociali (Scuole di Economia, Scienze politiche e Giurisprudenza), dell’area umanistica e della formazione (Scuole di Studi Umanistici e della Formazione e Psicologia).

Giovedì 28 sarà il turno dei laureati dell’area scientifica, biomedica e tecnologica provenienti dalle Scuole di Agraria, Architettura, Ingegneria, Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, Scienze della Salute Umana.