Career day all'Obihall: in 2.600 in cerca di lavoro / FOTO

Oltre 2.600 ragazzi e ragazze si sono registrati per partecipare alla due giorni del 'Career day 2017', promosso dall'Università di Firenze come momento di incontro tra neo laureati e mondo del lavoro.

Tra oggi e domani, all'Obihall, sul lungarno Aldo Moro, saranno oltre 140 le aziende presenti alle quali i partecipanti potranno presentarsi direttamente.

Oggi era la giornata dedicata al settore umanistico, mentre domani saranno presenti aziende orientate all'ingegneristica e alla tecnologia. Le offerte sono le più svariate, è possibile effettuare colloqui da realtà che vanno dallo studio legale alla Ong Oxfam, alla ricerca di 'dialogatori', dalla Apple a banche varie, da Decathlon all'Unicoop. On line sono già stati inviati oltre 20mila curricula.

Numeri in crescita rispetto al Career day dell'anno scorso, con circa il 20% di curricula in più inviati e il 10% in più di partecipanti previsti all'evento. Nei 12 mesi successivi all'edizione dello scorso anno circa il 50% dei partecipanti ha avuto un “accesso al mondo del lavoro” proprio grazie, spiegano dall'organizzazione dell'evento, al Career day, tra tirocini, apprendistati e contratti di varia natura.