Bar e ristoranti: boom di aperture, ma entro 5 anni quasi una su due chiude

Ristoranti e bar spopolano tra le strade italiane: in cinque anni se ne contano quasi il 10% in più. Lo rivelano i dati del Registro delle imprese italiane tra il 31 dicembre 2011 e il 31 dicembre 2015, analizzati da Unioncamere-Infocamere.

Alla fine del 2015 in Italia si contavano 367mila attività, tra ristoranti (197mila) e caffetterie (170mila), in crescita di oltre 31mila unità rispetto al 2010. L'altro lato della medaglia, è che la vita media delle nuove attività è molto bassa: delle imprese nate nel 2011, 3 su 4 hanno abbassato la saracinesca entro cinque anni, il 45% non ha superato il terzo anno di vita.

In alcune città tuttavia, come Firenze, Milano, Napoli e Roma le cose vanno un po' meglio. In particolare, le attività di ristorazione più 'resistenti' si trovano proprio nel capoluogo toscano: a Firenze il 57% delle nuove attività risulta ancora sul mercato dopo 5 anni.