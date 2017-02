Bando per la selezione di:

1. n. 5 giovani da impiegare nel progetto dell'area civile " Amministrazione di Sostegno: il Tribunale di Firenze apre una porta di solidarietà, coesione e integrazione per garantire assistenza ai cittadini più deboli e ai loro familiari.”

2. n. 5 giovani da impiegare nel progetto dell'area civile " La Crisi da Sovraindebitamento – Percorsi chiari e informati: Il Tribunale di Firenze al servizio dei consumatori e delle micro imprese.”

3. n. 10 giovani da impiegare nel progetto dell'area penale "Per una giustizia Penale più rapida"

Nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT) n. 5 parte terza supplemento n. 20 del 1/2/2017, consultabile alla pagina web è stato pubblicato il bando per la selezione di 1021 giovani da impiegare nei progetti di servizio civile regionale, di cui 20 presso il Tribunale Ordinario di Firenze.

La data di scadenza del termine per la presentazione delle domande è il 3 marzo 2017; le domande presentate oltre tale termine non saranno prese in considerazione. La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente on line accedendo al sito, tramite carta sanitaria elettronica (CNS) rilasciata da Regione Toscana o senza, seguendo le istruzioni fornite sul sito medesimo. Può essere presentata una sola domanda di partecipazione per un solo progetto di servizio civile. Devono essere compilati tutti i campi indicati nel format della domanda. Alla domanda devono essere allegati il curriculum vitae e la copia del propri documento di identità. Una volta inviata la domanda, il candidato riceverà all'indirizzo di posta elettronica comunicato nella domanda stessa una mail di conferma di avvenuto invio della domanda e conseguente ricezione.

Per informazioni sulla realizzazione e svolgimento dei progetti è possibile contattare:

dott.ssa Daniela De Riso - operatore di progetto servizio civile 055 7996252

dott.ssa Antonella Ruta - coordinatore URP Palazzo di Giustizia 055 7995341