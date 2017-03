Crac banche: bonus di 100 euro a risparmiatori truffati 

Sono 3.208 i cittadini toscani che hanno usufruito dei 100 euro di ristoro offerti dalla Regione agli obbligazionisti subordinati danneggiati dalla crisi bancarie della Banca popolare dell'Etruria e del Lazio, della Banca delle Marche, della Cassa di Risparmio di Ferrara e della Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti. La Regione ha deciso di mettere sul piatto 100 euro, perchè mediamente è il costo medio

di chi si è rivolto alle associazioni dei consumatori per chiedere un risarcimento.

Tutti gli obbligazionisti toscani che si sono sentiti truffati hanno usufruito dell'aiuto, precisa una nota della Giunta regionale: il ristoro è stato infatti garantito indistintamente tanto a chi si è fatto assistere da un'associazione di consumatori, iscritta o meno nell'elenco regionale, quanto a chi si è rivolto ad un professionista o ad un'altra organizzazione o a chi ha agito in proprio. Dei 100 euro hanno usufruito anche agli obbligazionisti che hanno avuto accesso al fondo di solidarietà con erogazione diretta, che hanno fatto ricorso alla procedura arbitrale o che hanno adito le vie legali. E alla fine tutti hanno recuperato l'80% del valore delle obbligazioni subordinate contratte. Complessivamente, su questo capitolo, la Regione ha destinato risorse per 340 mila euro. "Siamo soddisfatti del buon esito ottenuto dall'iniziativa - commenta la vice presidente della Giunta regionale, Monica Barni-. La procedura messa in piedi ha funzionato bene anche grazie alla preziosa opera delle associazioni dei consumatori, presidio indispensabile per l'assistenza ai cittadini sul territorio, e si è conclusa nei tempi previsti nonostante il maggior numero di persone che hanno richiesto il ristoro".



È una scelta significativa, secondo Barni, "nella direzione di sostenere le spese di coloro che già avevano perso i loro risparmi per una parte o per intero e che per riottenere quanto perduto hanno dovuto far fronte ad ulteriori spese". La liquidazione avverrà, a scelta del cittadino, in contanti o con bonifico bancario. (Agenzia Dire)