Montelupo, la 7Layers nella classifica del Financial Times delle imprese europee con più alto tasso di crescita

7Layers è tra le 1000 imprese europee con il tasso di crescita più alto in assoluto. Financial Times ha stilato una lista denominata "FT1000 - Europe ́s Fastest Growing Companies" che censisce le mille imprese europee con la crescita di fatturato più importante. Statista, la società di ricerche di mercato che ha ricevuto l'incarico dal Financial Times, ha individuato decine e decine di migliaia di aziende in tutta europa, in seguito stringendo il cerchio su quelle con la crescita anno su anno, espressa in percentuale, più alta tra cui - appunto - 7Layers Srl. La classifica FT1000 è stata resa pubblica alcuni giorni fa ed è disponibile a questo link. Il 24 Aprile, invece, uscirà lo speciale cartaceo allegato allo stesso Financial Times. "Con questa classifica, 7Layers rientra a pieno titolo tra le aziende che trainano maggiormente l'economia in Europa tanto da creare posti di lavoro. Per noi la classifica FT1000 del Financial Times rappresenta una precisa fotogra fia che dalla nascita ad oggi analizza il percorso di sviluppo fatto dalla nostra azienda", commenta Fabrizio Rosina, Amministratore dell'azienda. A novembre, 7Layers è stata contattata dal Financial Times per fornire informazioni riguardo l'andamento della propria crescita negli anni 2012, 2013, 2014 e 2015. L'azienda, nata proprio nel 2012, ha da subito registrato un'importante crescita derivante da una corretta strategia impostata da Fabrizio Rosina e Riccardo Baldanzi, i due soci fondatori. Nel 2015, 7Layers ha fatturato 1,8 milioni di euro, registrando un +248% di crescita sul 2012, un dato di elevato livello che spicca notevolmente nel panorama imprenditoriale italiano, a maggior ragione se si considerano le realtà attive nella sicurezza informatica. 7Layers continua il suo percorso inarrestabile: nel 2016 il fatturato è stato di 2,7 milioni di euro, totalizzando un +50% rispetto l'anno precedente. Tra le 1000 imprese in classifica, 186 sono italiane mentre - nel complessivo - su 1000 aziende sono 106 ad essere nella stessa categoria di riferimento di 7Layers, ovvero "Support Services". Prendendo come riferimento tale verticalizzazione di mercato, 7Layers è 36esima, il che dimostra che nel proprio settore, a livello europeo, 7Layers è tra quelle cresciute più velocemente. Per ulteriori informazioni, è disponibile una pagina di approfondimento su FT1000: https://www.statista.com/ft1000/ 7Layers Srl è a: Torino Montelupo Fiorentino (FI) Milano www.7layers.it