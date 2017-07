Corso di teatro di sfumature

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FirenzeToday

L'associazione Sfumature in Atto propone per l'anno accademico 2017/2018 un corso di Teatro pensato appositamente per chi desidera avvicinarsi all'arte Teatrale. Il luogo di svolgimento sarà il Centro Culturale Ex-Fila, sito in Via Leto Casini 11 a Firenze (dietro Esselunga del Gignoro zona Coverciano). Da Ottobre 2017 a Giugno 2018, tutti i lunedì sera dalle ore 21:00 alle 23:00 sarà possibile sperimentare le metodologie dell'arte teatrale proposte dal Docente Daniele Giuliani (Attore e Regista di Sfumature In Atto). La prima lezione di prova è gratuita. Attraverso una serie di esercizi, applicati da anni nei Laboratori di Sfumature In Atto, ogni partecipante sarà condotto in una ricerca artistica attraverso l'esplorazione del proprio mondo immaginario ai fini della messa in scena. Verrà data inoltre la possibilità di confrontarsi con un testo teatrale. Collaboreranno inoltre altri professionisti che nel corso dell'anno terranno lezioni specifiche, per dare la possibilità ai partecipanti di conoscere altre tecniche e metodologie Attoriali, offrendo così una visione più ampia delle molteplici possibilità Teatrali. Il Corso si concluderà nella prima settimana di Giugno 2018 con un saggio/spettacolo aperte al pubblico. Per informazioni dettagliate sul corso rivolgersi a: info@sfumatureinatto.org www.sfumatureinatto.org