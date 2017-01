La ricetta dei Befanini, i dolci toscani dell'Epifania

Il nome parla chiaro: dolci tipici del perdiodo natalizio, i Befanini sono dei biscotti che i toscani cucinano per il giorno dell'Epifania. Conosciuti anche come "befanotti" e diffusi soprattutto in Versilia e in Lucchesia, venivano preparati al posto della tradizionale calza: un tempo, infatti, vi era l'usanza di realizzare dei "canestri" con i Befanini, ornati di carta colorata. In occasione dell'Epifania, riscopriamo insieme questa antica tradizione culinaria tutta toscana.

Ingredienti

500 gr di farina

300 gr di zucchero

150 gr di burro

3 uova

1/2 bicchiere di latte

1 bustina di lievito

1 bicchierino di rhum o anisetta

scorza d'arancia o di limone

confettini colorati

un pizzico di sale

La ricetta dei Befanini

Disponete la farina a cratere e impastatela con il burro, zucchero, uova, scorza d'arancia (o di limone), il lievito, il liquore e un pizzico di sale. Bagnate con un po' di latte fino ad ottenere un composto liscio. Lavoratelo velocemente fino ad ottenere una palla e lascita riposare l'impasto per circa mezz'ora al fresco o in frigo.

Stendere l'impasto con il matterello fino ad ottenere uno spessore di circa 4 millimetri. Tagliateo quindi con le apposite forme per biscotti a tema natalizio, poi imburrate una teglia e disponeteci sopra i vostri Befanini. Spennellate i biscotti con un uovo sbattuto e cospargeteli con i confettini colorati. Cuoceteli in forno a 180° per circa 10-15 minuti, finché non avranno assunto un bel colore dorato.