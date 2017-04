Pasimata, l'antico dolce pasquale toscano

Chiamata anche "crescenta", la Pasimata è un dolce tipico lucchese. Numerose le ricette e le varianti di questo piatto, diffuso soprattutto nella zona della Garfagnana, Lucca e Versilia: un dolce povero, che in antichità veniva cotto nei forni a legna durate il periodo pasquale.

Oggi come allora, la Pasimata viene preparata durante la Quaresima fino al giorno di Pasqua, quando viene portata a messa per essere benedetta insieme alle uova. Questo dolce tipico presenta una preparazione piuttosto lunga e laboriosa che, a seconda della quantità di impasto, può durare anche due giorni.

Nella versione originale la Pasimata aveva forma e sapore di un pane,che con il trascorrere del tempo è stato ingentilito dall'aggiunta di strutto e zucchero. In particolare, la ricetta diffusa nella zona della Garfagnana prevede l’aggiunta anche di uova e uvetta.

Ingredienti

400 gr farina

150 gr strutto (oppure burro)

200 gr zucchero

15 gr di lievito di birra

2 cucchiai di anicini

2 uova

50 gr di uvetta

1 pizzico di sale

Ricetta della Pasimata

Sbattete le uova con lo zucchero, quindi incorporate la ferina, lo strutto (o il burro) fuso, l'uvetta ammollata e il lievito sciolto in un bicchiere di acqua tiepida. Mescolate bene e versate il composto ottenuto in uno stampo precedentemente imburrato e infarinato. Lasciate lievitare al caldo per circa 2 ore, cospargete la superficie con gli anicini e fate cuocere in forno caldo a 180° per un'ora.