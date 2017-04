Dolci toscani da preparare per Pasqua, 3 ricette da non perdere

I quaresimali

Amati da grandi e piccini, che spesso si divertono a giocare con questi curiosi biscotti a forma di lettera, i quaresimali vengono realizzati nel periodo della Quaresima, soprattutto nell'area fiorentina e di Prato.

Ingredienti

3 albumi montati a neve

150 gr di farina

30 gr di cacao

170 gr di zucchero a velo

1 Scorza d'arancia

Sale Q.B.

La ricetta dei biscotti quaresimali

Mischiate la farina, il cacao, lo zucchero e un pizzico di sale. Grattugiate nel composto ottenuto la scorza d'arancia. Unite poi i tre albumi montati a neve, continuando a mescolare il tutto. Qualora l’impasto risultasse troppo liquido, si consiglia di aggiungere altra farina, oppure un altro albume se eccessivamente duro. I più esperti a questo punto potranno utilizzare la sac à poche per creare le lettere, da disporre su una teglia ricoperta di carta forno. Fate cuocere in forno caldo a 150°C per circa 15 minuti.

La schiacciata di Pasqua

Diffuso soprattutto nell'area di Ponsacco, questa ricetta pasquale deve il suo nome all'antica usanza dei contadini che, all'indomani della Quaresima, erano soliti preparare dolci di ogni sorta "schiacciando" le uova.

Ingredienti

500 gr di farina

250 gr di zucchero

5 uova

80 gr di burro o strutto

1 arancia

1 cucchiaino di semi di anice

30 gr di lievito di birra

Sale Q.B.

La ricetta toscana della schiacciata di Pasqua

Impastate la farina con un pizzico di sale e il lievito sciolto in una tazza di acqua tiepida, Lavorate bene la pasta e mettetela a lievitare per circa due ore.Incorporate 4 uova, lo zucchero, il burro fuso, i semi d'anice pestati e un po' di scorza d'arancia grattugiata. Impastate ancora e con le mani infarinate mettete sulla placca del forno imburrata e infarinata dandogli una forma rotonda. Spennellate l'impasto con l'uovo sbattuto e cuocete in forno a 180° per circa un'ora.

La Pasimata

Un pane soffice e dolcissimo, diffuso nella zona di Lucca e, in particolare, nella Garfagnana. Numerose le ricette e le varianti di questo piatto, diffuso soprattutto nella zona della Garfagnana, Lucca e Versilia: un dolce povero, che in antichità veniva cotto nei forni a legna durate il periodo pasquale.

Ingredienti

400 gr farina

150 gr strutto (oppure burro)

200 gr zucchero

15 gr di lievito di birra

2 cucchiai di anicini

2 uova

50 gr di uvetta

1 pizzico di sale

Ricetta della Pasimata

Sbattete le uova con lo zucchero, quindi incorporate la ferina, lo strutto (o il burro) fuso, l'uvetta ammollata e il lievito sciolto in un bicchiere di acqua tiepida. Mescolate bene e versate il composto ottenuto in uno stampo precedentemente imburrato e infarinato. Lasciate lievitare al caldo per circa 2 ore, cospargete la superficie con gli anicini e fate cuocere in forno caldo a 180° per un'ora.