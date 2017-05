Ztl no-stop in centro, rinvio di una settimana

Il via alla cosiddetta Ztl no stop subirà il rinvio di una settimana: non più il prossimo 1° giugno ma il giovedì successivo, 8 giugno. Lo ha comunicato oggi in consiglio comunale il sindaco Dario Nardella.

“Abbiamo deciso lo spostamento di una settimana per organizzare al meglio il servizio di navette verso il centro (in particolare dal Parterre e da Porta a Prato, ndr) e per partire dopo il ponte del 2 giugno”, ha detto il sindaco.

Restano sul piede di guerra contro i nuovi orari della Ztl no-stop (qui il dettaglio dei nuovi orari) le principali rappresentanze di categoria dei commercianti, che temono, con la "chiusura del centro" di perdere incassi per la maggiore difficoltà di arrivare in centro: “Una norma - dicono -, senza alcun senso”. Sulla questione venerdì prossimo, 19 maggio, ci sarà un incontro tra amministrazione comunale e rappresentanze di categoria.