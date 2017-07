Ztl no stop, il Comune: "Positiva ma si può migliorare"

Non sono molto soddisfatti i commercianti del centro storico riguardo la nuova ztl no stop, ne hanno chiesto addirittura la revoca perché l'iniziativa "fa più male che bene alla città". Di tutt'altro avviso l'amministrazione comunale che ieri a conclusione di un confronto con i rappresentanti delle categorie economiche e dei comitati dei residenti ha detto: "I risultati della sperimentazione della ztl no stop nei giorni di giovedì e venerdì sono positivi".

"Abbiamo avviato questa sperimentazione partendo da una situazione di sosta selvaggia che comportava una minore vivibilità centro storico. Su questo abbiamo registrato miglioramenti importanti. Gli strumenti che abbiamo messo a disposizione hanno fatto in modo di non creare un centro off limits, perché sono stati garantiti mezzi alternativi per raggiungerlo, in particolare grazie al potenziamento delle linee del trasporto pubblico. Siamo contenti dei risultati ottenuti". Ha detto il Comune ma sempre secondo i commercianti in realtà è cambiato poco.

Fallimento per le navette gratuite per chi lascia l'auto nei parcheggi di 'Firenze Parcheggi'. Ma l'amministrazione è soddisfatta per : "L'aumento del car sharing elettrico con +40% degli abbonamenti e +37% delle corse e dell'utilizzo delle linee Ataf notturne avviate in concomitanza con la sperimentazione. Senza dimenticare la riduzione del 25% dei transiti sotto le porte telematiche nelle sere di ztl no stop. Si tratta di 1.000 veicoli in meno nelle strade del centro con i vantaggi collegati sia a livello di vivibilità e di inquinamento. Apprezziamo anche l'impegno della Polizia Municipale che ha messo in campo nelle sere di giovedì, venerdì e sabato 14 pattuglie all'interno del centro storico".