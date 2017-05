Ztl h24, commercianti sul piede di guerra. Nardella: “Non si torna indietro”

Commercianti sul piede di guerra contro la Ztl h24 che, in via sperimentale, dal 1° giugno riguarderà le giornate di giovedì e venerdì. Il nuovo provvedimento di fatto chiude il centro storico alle auto dei non residenti tra le 7:30 di giovedì mattina e le 16 di sabato, una prospettiva respinta con forza da commercianti e artigiani, che temono un centro poco raggiungibile e un drastico calo delle vendite.

Ieri una loro delegazione ha raggiunto il consiglio comunale per protestare. Confcommercio ha fatto sapere di aver consegnato a Nardella una lettera con 300 firme contro la nuova Ztl, raccolta firme che proseguirà. “Un provvedimento del genere – si legge nella lettera -, comprometterebbe l’accoglienza nella nostra città e sarebbe fatale per l’economia di molte imprese, che perderebbero una fetta notevole dei propri introiti”.

Attraverso la lettera Confcommercio sottolinea che, con la nuova Ztl h24, “per mantenere gli stessi livelli di accessibilità” sarebbero necessari “parcheggi scambiatori di adeguata capienza, un servizio navetta efficiente e una maggiore presenza delle forze dell'ordine. Una città che, come nel Medioevo, serra le sue porte all’esterno – conclude la lettera -, non serve né all’economia né alla cultura, né tantomeno alla socialità”.

Una doccia fredda arriva però dal sindaco Dario Nardella. “Sulla Ztl non stop non torniamo indietro, è un aspetto che riguarda la strategia di governo di tutta la città, che prevede una scelta chiara contro la sosta selvaggia e a favore della protezione del centro”, ha dichiarato questa mattina il sindaco a margine di un'iniziativa per la stampa.

Nardella ha poi voluto sottolineare che nei confronti delle categorie che protestano "non c'è nessuna ostilità, ma anzi abbiamo dimostrato una mano tesa, per esempio con lo stop di tre anni all'apertura di nuovi ristoranti, e con le linee 2 e 3 della tramvia potranno arrivare in centro 25 milioni di persone l'anno”.

Possibilista invece Nardella si è mostrato sulla possibilità di una finestra pomeridiana per accedere in Ztl nel pomeriggio durante la settimana, dal lunedì al venerdì tra le 15 e le 16 (la Cna ne chiede una anche tra le 19 e le 21), proposta ieri dall'assessore alla mobilità Stefano Giorgetti: “Una finestra per l'accesso delle auto in centro di un'ora o un'ora e mezzo mi sembra ragionevole, aggiunge un'opportunità per i commercianti ma non snatura la nostra scelta".