Ztl no-stop: 500 firme per fermarla. Ma Palazzo Vecchio tira dritto

Continua la polemica contro la ztl notturna rafforzata da Palazzo Vecchio. Ma il Comune tira dritto. Ieri, nella prima giornata di raccolta firme sostenuta dalle categorie economiche, Forza Italia ha annunciato le prime 500 sottoscrizioni alla petizione contro la zona off limits dal giovedì al sabato che nelle intenzioni del Comune di Firenze dovrebbe partire a giugno.

Al gazebo di via Roma, erano presenti, tra gli altri, il coordinatore cittadino e vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella, il capogruppo a Palazzo Vecchio Jacopo Cellai, che hanno illustrato ai cittadini le dieci proposte del partito per la mobilità in centro. Che ruotano tutte intorno alla richiesta di ridurre l'orario della Ztl diurna passando dall'attuale 7:30-19:30 a un 8:30-18:30, abolendola il sabato pomeriggio. Avanzate anche le proposte di aprire finestre nella zona off limits, di rivedere la collocazione delle telecamere e di prevedere un piano parcheggi più efficiente.

Ma il Pd non ha intenzione di ripensarci: “La proposta dell'amministrazione comunale di una sperimentazione non stop dal giovedì al sabato della Ztl, dal prossimo 1° giugno, deve essere un punto da cui partire per pensare al futuro della nostra città. La raccolta di firme da parte degli esponenti di Forza Italia per impedire il provvedimento è una scelta populista che mira solo al facile consenso”, replica il capogruppo del Partito Democratico Angelo Bassi.

“Già oggi, anche quando la Ztl è aperta – sottolinea – non è possibile per chi arriva da fuori parcheggiarvi all'interno. Ci pare quindi inutile creare staffe di penetrazione aperte a tutte come chiedono i consiglieri di Forza Italia. Più percorribile l’idea di prevedere navette frequenti e gratuite. L'esigenza – conclude il capogruppo Pd – è quella di porre un freno all'invasione di auto e alla sosta selvaggia che, specie nel periodo estivo, si verifica nel nostro centro storico".