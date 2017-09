Ztl, sempre più probabile lo stop alle auto di domenica

Ztl estiva no stop, il prossimo anno si replica. Così almeno sembra scontato a sentire le dichiarazioni dell'assessore alla mobilità Stefano Giorgetti.

“Sulla Ztl no stop prevista da questa estate nei giorni di giovedì e venerdì, sperimentata per la prima volta quest’anno, abbiamo valutazioni positive. La sperimentazione è ancora in corso, si conclude la prima settimana di ottobre, poi faremo nuovi incontri con le categorie economiche (tradotto i commercianti, ndr), ma come amministrazione abbiamo la volontà di ripeterla anche la prossima estate”, spiega Giorgetti.

Intanto diventa sempre più probabile l'introduzione della Ztl di domenica, come estremo tentativo di alleggerire il centro dal traffico, dopo l'ultima paralisi completa verificatasi domenica scorsa. Una possibilità di cui ha già parlato ieri il sindaco Nardella di fronte alle telecamere.

“Sull’ipotesi di introdurre la Ztl domenicale stiamo valutando con grande attenzione tutti i pro e i contro che comporterebbe questo provvedimento”, mette le mani avanti Giorgetti, consapevole della forte contrarietà al provvedimento dei commercianti, che hanno già annunciato battaglia. “Entro qualche giorno - dicono sia Nardella che Giorgetti -, prenderemo una decisione”.

