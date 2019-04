'Zone Rosse', protesta in piazza di Potere al Popolo: "Ordinanza incostituzionale" / FOTO

Sit-in di protesta in piazza dei Ciompi, nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 20 aprile, organizzato da Potere al Popolo contro la cosidetta ordinanza sulle zone rosse, emanata dal prefetto Laura Lega ed entrata in vigore negli scorsi giorni.

L'ordinanza prevede di fatto il divieto di stazionare in 17 zone della città per tutti coloro che in passato sono stati denunciati per una serie di reati (qui tutte le zone e tutti i reati che rientrano nell'ordinanza).

Il provvedimento però ha suscitato già diverse critiche. Il direttivo della Camera Penale di Firenze ha espresso "forte preoccupazione". Magistratura democratica ha parlato di una norma che "mina le fondamenta dello stato di diritto", perché si rivolge verso persone denunciate, e non condannate in via definitiva.

Critiche sono arrivate anche da parte dei magistrati della sezione toscana di Area Democratica, in occasione del primo allontanamento comminato nei confronti di una donna che sarebbe stata in attesa dell'autobus alla stazione. Nettamente favorevole al provvedimento invece la destra fiorentina, da Fratelli d'Italia al candidato sindaco del centrodestra Ubaldo Bocci.

Ieri appunto la protesta in piazza Ciompi (teatro di un recente violento pestaggio all'ora dell'aperitivo).

"L'ordinanza prefettizia è assurda. Dopo il 'Daspo urbano' di Minniti, è l'ennesima mossa costruita sulla paura, quando paradossalmente i reati sono in diminuzione ormai da quarant'anni", spiega la nota diffusa da Potere al Popolo.

E ancora: "E' incostituzionale limitare la libertà di circolazione di alcune persone solo perché hanno ricevuto una denuncia, un provvedimento che va contro le regole basilari del diritto, per cui si è innocenti fino a prova contraria. Un provvedimento propagandistico che avrà come risultato quello di allontanare senza tetto e ambulanti nelle periferie, accentuando la separazione tra il 'salotto buono' e il resto della città, e dando una discrezionalità enorme alle forze dell'ordine, mentre padroncini e speculatori potranno liberamente arricchirsi sugli affitti di breve durata, sulla svendita delle case popolari e sul lavoro nero e sottopagato dei dipendenti, senza paura di controlli".