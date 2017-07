Zanzara tigre: massima allerta in Toscana

E' allerta massima zanzara tigre in Toscana. Lo rivelano gli ultimi dati del bollettino meteo di Vape Foundation, divulgati da Anticimex, azienda internazionale specializzata nei servizi di igiene ambientale.

Nella settimana dal 20 al 26 luglio in Toscana sono Grosseto, Livorno, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Siena le province con l’indice potenziale di infestazione di zanzara tigre più alto, in una scala di intensità da 0 a 4.

Anche a Firenze, ad Arezzo, Lucca e Prato, si registra comunque un livello alto (3). In tutte le province, secondo le analisi del bollettino citato, la tendenza futura è in crescita mentre l’indice di calore è compreso tra i 41 e i 54 gradi a Grosseto e Siena; tra i 32 e i 40 ad Arezzo, Firenze, Lucca, Pisa, Pistoia e Prato; tra i 27 e i 32 gradi a Livorno; inferiore ai 27 gradi a Massa-Carrara.

Per ostacolare la diffusione delle zanzare tigre i primi accoorgimenti da prendere sonon quelli di non lasciare accumulare acqua nei contenitori esterni (vasi da fiori, bottiglie e altri contenitori che possano contenerla), né lasciare accumulare i rifiuti invece di buttarli via. Rifiuti che vanno tenuti in sacchetti di plastica chiusi o comunque in bidoni della spazzatura coperti.