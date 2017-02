Voucher, a Firenze il camper Cgil: “Aboliamoli”

Due milioni e 657mila voucher (dati Inps) utilizzati nel 2016 nella sola area fiorentina, una cifra senza precedenti. L'allarme arriva dalla Cgil: “Grazie ai 'buoni lavoro' si nascondono il lavoro nero e le irregolarità”.

Il 'trucco' più facile è questo: i datori di lavoro che usano i voucher pagano con essi solo alcune ore di lavoro ai 'dipendenti', mentre le altre ore lavorate sono spesso pagate in nero. E' difficile scoprire questa truffa e per questo si diffonde sempre di più.

“Le irregolarità sono sempre di più anche a Firenze, ma sono in forte aumento anche le persone che decidono di aprire una vertenza”, spiega Barbara Orlandi, della segreteria di Cgil Firenze.

“I voucher costano meno e consentono di tenere una buona parte di lavoro al nero. Senza alcun contratto, il lavoratore è poi alla mercé dell'imprenditore: 'oggi ti chiamo, se fai storie non ti chiamo più'. E chi, pagato in voucher, resta senza lavoro, non può avere la disoccupazione”, prosegue Orlandi.

Per abolire i voucher e per reintrodurre la responsabilità sociale negli appalti la Cgil ha raccolto nel 2016 oltre 3,3 milioni di firme. A breve si voterà dunque su due referendum 'abrogativi' (cioè che eliminano alcune parti del Jobs Act di Renzi). Per promuovere il doppio referendum da domani il 'camper dei diritti' del sindacato sarà a Firenze e provincia, per tre giorni.

Queste le tappe del camper: questa sera dalle 19 in centro città. Mercoledì 22 febbraio stazione di Campo di Marte (ore 7:30-8:30), mercato delle Cure (9-10), mercato di Pontassieve (10:30-12), centro commerciale I Gigli (12:30-14), zona Beccaria-Gioberti-Borgo la Croce (16-19). Giovedì mercato di Empoli (ore 8:30-11:30), zona Careggi (12-14), zona stadio a Campo di Marte (18:30-20:30, in occasione di Fiorentina-Borussia Monchengladbach).

“Il Governo fissi la data del voto per i due referendum e il Parlamento discuta la nostra proposta di legge sulla Carta dei diritti universali del lavoro, il nuovo statuto dei lavoratori”, chiede Paola Galgani, segretaria generale Cgil Firenze.