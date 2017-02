Allarme lavoro, boom di voucher: "Pagati oltre 100 milioni di euro"

Oltre 100 milioni di euro di lavoro pagati con in voucher nella sola Toscana, nell'arco del 2016. Il dato lo comunicano Cgil e Ires Toscana, a seguito della pubblicazione del primo focus del 2017 sull'economia regionale.

Nel 2016 infatti nella nostra Regione sono stati venduti oltre 10 milioni e 400mila voucher del valore di 10 euro ciascuno. E il 2017 non è iniziato bene: nel gennaio di quest'anno sono stati venduti oltre 628mila voucher, oltre 62mila in più (+11%) del gennaio 2016.

"Gli incentivi previsti nel Jobs Act in realtà sono un flop. E intanto continua la crescita dei voucher, che sostituiscono il lavoro stabile e tutelato", afferma Fabio Giovagnoli, direttore di Ires Toscana, che sottolinea come la leggera crescita occupazionale regionale nel terzo trimestre 2016 (+0,2%), "sia data dal lavoro autonomo che compensa la rilevante perdita di lavoro dipendente. L'occupazione invece ristagna al 66%, mentre il tasso di disoccupazione regionale cresce dall'8,5% all'8,8%".

“L'uso dei voucher è fuori controllo, bisogna cambiare rotta”, chiede al governo Dalida Angelini, segretaria generale di Cgil Toscana, che sottolinea anche la propria preoccupazione per le 42 crisi aziendali aperte in Regione, nella siderurgia, nel navale, nella cantieristica, ma anche nel commercio (Unicoop Tirreno).

Il sindacato proprio per eliminare i voucher (e per ripristinare la responsabilità sociale negli appalti) ha raccolto 3,3 milioni di firme per indire un referendum, sul quale si voterà a breve, e cancellare le novità imposte dal Jobs Act di Renzi.

La Cgil denuncia infine anche un'altra grave problematica: “Oltre al lavoro che manca, stanno finendo gli ammortizzatori sociali. Presto molti lavoratori si troveranno senza alcun reddito”. Sul mondo del lavoro, all'orizzonte, restano ancora molte nuvole.