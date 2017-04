Fisco, cinquemila evasori riportano i soldi in Toscana

Sono 5.325 le istanze di rientro di capitale presentate in Toscana nell'ambito della prima "volontary disclosure", la normativa varata dall'Italia per la regolamentazione dell'evasione e il recupero dei capitali. E' quanto rende noto oggi la cronaca fiorentina del quotidiano La Repubblica che stima come l'operazione abbia portato al rientro di 661 milioni di euro (il 4,20% del totale nazionale). In Toscana l’erario ha complessivamente recuperato 210 milioni di euro (il 5,49% del totale nazionale). Circa il 70% dei soldi riemersi dall’estero era finito in Svizzera.

Altre 1.100 domande, sempre secondo quanto riporta La Repubblica, sarebbero al vaglio della Procura della Repubblica: la "volontary disclosure" esclude solo la perseguibilità dei reati fiscali, di evasione e “derivati”, ma non di altri eventuali. Intanto il 7 febbraio è partita la voluntary disclosure bis, con l’apertura del canale telematico dell’Agenzia delle entrate dedicato alla presentazione delle domande, che potranno essere presentate fino al 31 luglio prossimo. Lo Stato si aspetta un incasso complessivo di 1,6 miliardi (3,8 miliardi furono recuperati a fine 2015).