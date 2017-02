Vittorio Sgarbi a Palazzo Vecchio: “Il consiglio comunale è un pollaio” / VIDEO

Il consiglio comunale di Firenze è “il più brutto che abbia mai visto. E l'architetto che l'ha progettato è un pazzo che andrebbe internato”. E' il commento di Vittorio Sgarbi, ieri pomeriggio, che prima di un incontro con il sindaco Dario Nardella si è affacciato nel Salone dei Dugento, in Palazzo Vecchio, che ospita ogni lunedì il consiglio comunale.

L'aula consiliare è stata ristrutturata recentemente, ma al critico d'arte, noto per le sue 'sparate', il risultato non è affatto piaciuto. “Non è un consiglio comunale, è un pollaio”, ha aggiunto Sgarbi, approfittandone per rilanciare la polemica con la Soprintendenza: “E' severa su tutto, e poi lascia che un palazzo così importante diventi un pollaio”, con i consiglieri comunali che, “come disperati, devono stare chiusi in una specie di cella all'interno del Salone”.

Con la nuova disposizione del consiglio, tornato a Palazzo Vecchio nel settembre scorso dopo essere stato ospitato per mesi a Palazzo Medici Riccardi, i banchi di giunta e consiglieri sono infatti molto più ravvicinati tra loro rispetto al passato, sono appunto stretti in mezzo al Salone “come in un pollaio”, con un corridoio di spazio rimasto libero tra gli stessi banchi e le pareti del consiglio.

Critiche alla nuova disposizione dell'aula, peraltro, erano venute anche dai consiglieri stessi, sia perché non sarebbe abbastanza rispettata la rappresentanza politica nella disposizione dei banchi, sia per la scomodità delle nuove postazioni. Alcuni mesi fa la consigliera Stefania Collesei si portò una sedia pieghevole da casa: “La nuova poltrona è troppo scomoda”. E pazienza se per la ristrutturazione (e le nuove poltrone scomode) sono stati usati soldi pubblici.

Sgarbi se l'è poi presa anche con il sovraintendente Andrea Pessina: Ha autorizzato questo scempio ma ha avuto il coraggio di criticare la 'Maestà tradita' di Gaetano Pesce. Va cacciato a pedate”. Poi l'incontro con Nardella, sarebbe curioso sapere cosa gli ha risposto il sindaco.