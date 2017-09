Due studentesse americane denunciano: "Violentate da due carabinieri"

Due ragazze americane, poco più che 20enni, hanno denunciato di essere state violentate da due carabinieri in servizio. Le ragazze si sono recate questa mattina, giovedì 7 settembre, alla sede della questura in via Zara, per sporgere denuncia.

Secondo quanto denunciato dalle giovani, studentesse nella sede fiorentina di un'università americana, le ragazze sarebbero state avvicinate dai carabinieri, arrivati con una gazzella, fuori da un locale.

Sarebbero poi state violentate all'interno dell'appartamento che le giovani hanno in affitto in centro storico. La violenza sarebbe avvenuta nella notte tra ieri, 6 settembre, ed oggi. Ad indagare sull'episodio la polizia, che sta vagliando il racconto delle due giovani.