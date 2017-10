Violentata dopo la discoteca, la denuncia di una giovane americana

Una studentessa americana ha denunciato di essere stata violentata questa notte da un uomo conosciuto in una discoteca del centro storico. A quanto per il momento ricostruito la giovane, di 24 anni e da pochi giorni a Firenze, era in una discoteca del centro con alcune amiche, prima di allontanarsi con l'uomo.

Poi il ritorno al Bed & breakfast dove alloggia questa mattina intorno alle 6 e il racconto alle amiche, in lacrime, dell'accaduto. Queste ultime hanno quindi allertato il 118 e i carabinieri. Circa un mese fa altre due giovani americane di 19 e 21 anni hanno denunciato di essere state violentate due carabinieri.

In aggiornamento