Violenza a Porta al Prato: aggredita accanto al consolato

Un uomo l'ha scaraventata a terra e lei si è buttato sopra. Attimi di terrore interrotti dalle circostanze. Fortuna ha infatti voluto che l'episodio, verificatosi ieri notte, stesse avvenendo a due passi dal consolato americano. E' stato proprio il personale della vigilanza della sede diplomatica ad accorrere e salvare una 32enne sudamericana. Quest'ultima era stata aggredito da un trentenne a cui, poco minuti prima, aveva chiesto un'informazione. La donna ha però intuito che quell'uomo non voleva altro che importunarla quindi si è allontanata. Questo però ha cominciato a seguirla nelle stradine vicino a via Palestro: la vittima, sentendosi tallonata, gli ha più volte urlato di allontanarsi. Fino a quando l'uomo non l'ha presa alle spalle e l'ha sbattuta a terra. Scena notata dalla vigilanza che è intervenuta e l'ha messo in fuga. A seguito della caduta la donna è stata accompagnata all'ospedale di Santa Maria Nuova per accertamenti. Sul posto è poi intervenuta la polizia.