Presunti stupri sulle americane: smentita l'esistenza di un video

Un minivideo c'è ma non riprenderebbe, come era stato diffuso dagli organi di stampa, alcun tipo di violenza. Sarebbe "un fotogramma, un secondo di video" girato da una delle due studentesse che hanno denunciato due carabinieri per violenza sessuale. Sarebbe stato girato in discoteca ma la persona inquadrata non sarebbe identificabile. Lo ha specificato il procuratore capo Giuseppe Creazzo alla stampa dopo che stamani si è tenuto un vertice in procura.

"E'' girato in una situazione di confusione, forse per sbaglio e forse nel locale stesso - ha spiegato il procuratore all'Ansa riferendosi alla discoteca nella quale i due carabinieri erano intervenuto insieme ad altri colleghi, chiamati dal titolari perchè si erano verificati disordini - in cui si vede l'immagine senza testa, fino al ginocchio, di una persona in divisa. Impossibile da identificare". Smentendo poi in modo categorico che il video sia stato girato durante la commissione di un eventuale reato.



Intanto il sindaco di Firenze Dario Nardella ha dato mandato agli uffici legali del Comune di preparare la costituzione di parte civile in caso di rinvio a giudizio dei due militari indagati.

Continuano i commenti di politici sulla vicenda. "Ci auguriamo che la magistratura faccia il suo corso e accerti ogni cosa. Il comportamento dei due militari- dichiarano i parlamentari M5S delle Commissioni Difesa di Camera e Senato - è stato senza alcun dubbio, indipendentemente da quali dinamiche emergeranno poi nel dettaglio, gravissimo. Hanno gettato discredito sulla divisa che indossavano e che avrebbero dovuto invece onorare. Se dovessero essere confermate le gravissime accuse nei loro riguardi, auspichiamo che paghino con la giusta pena per il male che hanno fatto e che vi siano provvedimenti severissimi da parte dell'Arma dei Carabinieri che non merita l'onta di questa vergogna".