Vinci: con nastro biadesivo rubava nelle cassette delle chiese

I carabinieri di Vinci hanno fermato e denunciato questa mattina un uomo che stava compiendo furti nelle cassette delle offerte di alcune chiese della zona. Il responsabile è un 32enne torinese, già noto per i suoi trascorsi. L’uomo, dopo essersi introdotto nella chiesa di Santa Croce, sita in via La Pira, ha sottratto il denaro contenuto nella cassetta delle offerte applicando del nastro biadesivo nella relativa fessura.

I carabinieri del luogo venuti a conoscenza del fatto si sono messi sulle sue tracce riuscendo a rintracciare il malfattore nei pressi della chiesa di Santissima Annunziata, sita in via Giovanni XXIII. I successivi accertamenti hanno permesso di rinvenire nella sua disponibilità circa 15 euro, e il nastro biadesivo e strumenti di effrazione, che sono stati sequestrati. Grazie all’intervento dei carabinieri del luogo il ladro non ha potuto portare a termine i cicli di furti che aveva iniziata ad effettuare nelle chiese di Vinci. I soldi sono stati restituiti alla chiesa.