Vinci, allerta sicurezza per la 'Festa dell'Unicorno'

“La festa dell’Unicorno porterà a Vinci nel fine settimana decine di migliaia di persone. Per garantire le condizioni di sicurezza per i visitatori, insieme alle forze dell’Ordine, agli organizzatori e alle associazioni abbiamo predisposto un accurato piano operativo. Anche il Prefetto ha seguito l’organizzazione del piano e ha convocato una riunione ad hoc del Comitato provinciale per l’Ordine e la sicurezza. Inoltre, ieri a Vinci si è tenuta una riunione per fare il punto finale, in cui erano presenti i rappresentanti di Comune, Carabinieri, Polizia Municipale, Misericordia, Vab e Circolo Fantasy. Non abbiamo lasciato nulla al caso perché vogliamo che la festa si svolga nel migliore dei modi e in tutta serenità per i tanti appassionati e visitatori che invaderanno il borgo di Vinci. Per questo, anche sulla scorta dell'esperienza degli altri anni e di quanto accaduto a Torino di recente, il personale autorizzato controllerà tutte le aree della manifestazione (che occupa una superficie di circa 50mila mq) impedendo ulteriori afflussi in caso di sovraffollamento". Cì il sindaco di Vinci in merito alla festa fantasy che si terrà questo dine settimana.

Sempre alla luce dei fatti di Torino, per le aree in cui si prevede maggiore affluenza ci saranno vie di fuga ampie e non ostacolate da recinzioni. Inoltre, i percorsi di accesso e di deflusso saranno costantemente presidiati. Le biglietterie sono composte da gazebi leggeri e transenne, così da poterle spostare facilmente in caso di emergenza.

La manifestazione sarà divisa in 3 aree: l'area rossa, che rappresenta la zona della festa, sarà presidiata e controllata dai Carabinieri. Suddetta area sarà protetta da barriere mobili antisfondamento al fine di garantire maggiore sicurezza a tutti i visitatori. L'area arancione è quella degli accessi alla festa e va da via Mercatale fino alla biglietteria. Il controllo e la gestione di quest’area è affidata alla VAB. In particolare i visitatori troveranno in quest’area i parcheggi e il servizio navetta per raggiungere il borgo di Vinci. È vietato raggiungere la zona della festa a piedi. Infine, c’è un'area di prefiltraggio alle rotatorie di via Collinare, via Mercatale e all'incrocio tra via Beneventi e via Ripalta, per dirottare tutto il traffico non interessato alla festa su altre strade.

In pratica, potranno accedere alle aree arancioni solo i residenti, i visitatori della festa e chi deve recarsi a lavoro.

Vietata la vendita e la mescita di alcolici e bevande in bottiglie e recipienti in vetro e di superalcolici.