Villa Medicea di Cafaggiolo: arriva il resort extra lusso / FOTO

La Villa Medicea di Cafaggiolo, risalente al 1400, diventerà un enorme resort extra lusso: 356 suites, 14 ristoranti e dodici bar, diffusi su tutta la tenuta di 385 ettari, a cavallo tra i comuni di Barberino del Mugello e Scarperia-San Piero a Sieve. E' questo il progetto della famiglia argentina dei Lowenstein, che investirà sulla tenuta oltre 170 milioni di euro.

La presentazione del progetto sulla tenuta medicea, dal 2013 patrimonio Unesco, come tutte le ville e i giardini medicei della Toscana, è avvenuta ieri, martedì 11 aprile, alla presenza dei Lowenstein, che hanno acquistato la tenuta una decina di anni fa (è la stessa famiglia che, titolare dell'impresa immobiliare Lionstone, ha investito 150 milioni di euro per creare un hotel extra lusso nell'ex caserma di Costa San Giorgio a Firenze).

Il progetto riguarda in primo luogo il castello, eretto tra il 1443 e il 1451 su disegno di Michelozzo, e poi le 14 unità poderali che fanno parte della tenuta. I lavori dovrebbero durare circa 2 anni e mezzo. Oltre alla struttura di accoglienza super lusso, nasceranno campi da golf e da polo, da calcio, strutture per l'equitazione, 30 chilometri di percorsi naturalistici, tre Spa, laghetti e piscine. E' prevista la realizzazione anche di due musei, il Museo Mediceo ed il Museo d'Arte Contemporanea. Si prevede la creazione di circa 2.800 posti di lavoro, tra diretti ed indotto.

E' prevista la realizzazione di tre campi da polo, oltre che di strutture per l'equitazione (dressage, salto ostacoli), con rispettive scuole di avviamento e specializzazione. Nasceranno anche campi da calcio, calcetto, tennis, golf e 30 km di percorsi nella natura, oltre a sport acquatici e un parco avventura.

Prevista la realizzazione di tre SPA, una completamente immersa nella natura, con percorsi meditativi, sensoriali e dedicati alla mobilità dolce, due parchi terapeutici, oltre a percorsi bionergetici e biopiscine. La disponibilità di spazi polivalenti consentirà inoltre di organizzare ed ospitare eventi culturali, sportivi, fieristici di carattere nazionale ed internazionale.

Specifici itinerari di studio, ideati in collaborazione con due importanti istituti americani, la Chaplin School of Hospitality & Tourism Management della Florida International University (FIU) ed il Rosen College of Hospitality Management dell’University of Central Florida’s , consentiranno agli studenti di sviluppare specifici progetti nell’ambito del management dell’ospitalità, guest service, produzione enogastronomica, e gestione di eventi e spettacoli.

L’investimento iniziale (176 milioni di euro per l'esattezza) attiverà una produzione diretta, indiretta e indotta, tra forniture di beni e servizi e ricadute economiche date dalla maggiore spesa turistica, stimata pari a 332 milioni di euro in tutta la Toscana (285 milioni solo in Mugello). La stima di nuova occupazione è di 2.780 persone, di cui 1.555 per effetto della produzione attivata dall’investimento; il personale addetto all’attività a regime conterà 640 unità.

Il progetto comprende anche la dismissione di un tratto di circa due chilometri della regionale 65, la via Bolognese, che diventerà una viabilità interna alla tenuta, mentre la nuova regionale correrà all'esterno, in riva sinistra della Sieve. Per la progettazione del nuovo tratto della via Bolognese la Regione ha stanziato 100mila euro, già stanziati altri 9 milioni di euro per la realizzazione dell'opera. Le autorizzazioni necessarie ad iniziare i lavori della variante dovrebbero arrivare entro fine anno.