Svolta sicurezza: vigili di quartiere in strada

Vigili di quartiere, si parte. Le prime pattuglie della “polizia di comunità”, come è stata ribattezzata, saranno in strada a partire da domani mattina. Lo ha annunciato questa mattina in conferenza stampa il sindaco Dario Nardella, accompagnato dall'assessore alla sicurezza Federico Gianassi e dal comandante della polizia municipale Alessandro Casale.

I 5 quartieri sono stati suddivisi in 37 'zone', in ognuna delle quali ogni giorno sarà impiegata almeno una coppia di vigili: gireranno a piedi, per poter essere avvicinati dai cittadini e ricevere le loro segnalazioni.

All'interno delle 37 zone sono stati individuati 88 'security point', dove sarà possibile incontrare - in giorni e orari stabiliti: una, due o quattro volte al mese per un tempo variabile tra una e due ore - una pattuglia di vigili esclusivamente dedicata a quella zona del quartiere, alla quale i residenti potranno effettuare segnalazioni su disservizi e problematiche di ogni natura.

I security point non saranno, come detto, presidi fissi: i vigili di quartiere vi resteranno negli orari e nei giorni prestabiliti, visionabili attraverso una mappa interattiva consultabile sul sito del Comune. Gli agenti agenti saranno riconoscibili da una fascia al braccio e sul berretto con la scritta 'vigili di quartiere, polizia di comunità'.

In totale saranno impiegati circa 100 agenti della polizia municipale, di cui 45 volontari, su un totale del corpo che a Firenze conta 815 vigili. “La priorità dei vigili di quartiere sarà quella di stare vicino ai cittadini, dare informazioni e ricevere le loro segnalazioni. Saranno collegati alle forze dell’ordine. L'obiettivo è che si stabilisca una vera e propria familiarità tra vigili di quartiere e cittadini, che dovranno arrivare a chiamarli per nome”, spiega il sindaco Nardella.

Di seguito la divisione delle zone con i relativi security point nei quartieri: