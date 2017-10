Vigili di quartiere, le segnalazioni dei cittadini: degrado, schiamazzi e prostitute sotto casa / FOTO

Vigili di quartiere in strada da questa mattina. Sono stati attivati oggi 47 'security point', una sorta di 'punti di incontro itineranti' dove i cittadini possono segnalare ad una squadra della polizia municipale problematiche varie del quartiere.

“Entro sabato inaugureremo tutti e gli 88 security point previsti. Non è un'operazione spot, ma un'iniziativa che andrà avanti nel tempo, con un reparto ad hoc della polizia municipale”, spiega l'assessore alla sicurezza Federico Gianassi nell'incontro con i cittadini in piazza Pier Vettori, assieme al comandante dei vigili urbani Alessandro Casale e al presidente del Quartiere 4 Mirko Dormentoni.

Una trentina le persone che si sono fermate in circa un'ora e mezza, il tempo che è durato il 'security point'. Tra i problemi segnalati gli schiamazzi notturni, spaccio e il “degrado” in cui versa la piazza in alcune ore del giorno e soprattutto della notte. Ma anche rifiuti, bottiglie rotte e auto abbandonate da tempo.

“Ogni mattina trovo qualche ubriaco che urina sul bandone dell'edicola”, dice l'edicolante Giancarlo. “Con il chiosco aperto quasi h24 urla e schiamazzi per gran parte della notte sono la norma. Ma se ne vedono di tutti i colori – aggiunge una residente -. Vengono qui sotto anche prostitute a fare i loro bisogni”. Problemi in realtà già noti all'amministrazione e più volte segnalati dai residenti.

“Alla fine della giornata nei 47 security point attivati avremo avuto almeno mille contatti diretti con i cittadini e centinaia di segnalazioni utili. Dopo averle raccolte studieremo un piano di intervento zona per zona”, assicura il comandante Casale.

In quanto a piazza Pier Vettori, l'amministrazione comunale sta per adottare un piano di riqualificazione. Il progetto dovrebbe essere approvato in giunta nelle prossime settimane.

“Poi ci sarà il bando pubblico e l'affidamento dei lavori, che potranno partire nella seconda metà del 2018 e prevederanno ripavimentazione, nuovi arredi, un gioco per bambini e il collegamento almeno parziale tra le due parti della piazza, attraverso l'area ora adibita a parcheggio”, spiega il presidente del Quartiere 4 Dormentoni.

Gli agenti impiegati nella nuova funzione della ribattezzata 'polizia di comunità' sono circa un centinaio. La lista dei security point, attivi ad orari e in giorni stabiliti (sono previsti 1, 2 o 4 volte al mese), è on line sul sito del Comune.

