Vigili di quartiere, la Cgil: “Operazione di facciata”

Sui vigili di quartiere, in strada da ieri mattina, arrivano le critiche della Cgil fiorentina. “Vediamo grandi annunci per la 'nuovissima' Polizia di comunità, ma ricordiamoci che la riorganizzazione della polizia municipale e l'arrivo del vigile di quartiere furono annunciati già a partire dal 2002”, scrive ironicamente in una nota il sindacato.

La Cgil chiede a Palazzo Vecchio che quella dei vigili di quartiere non sia “un'operazione di facciata, un modo per rifarsi il look”, e chiede all'amministrazione di mantenere gli impegni in fatto di assunzioni.

“Sono state promesse 50 assunzioni, così da non dover ridurre altri servizi, ma ancora non c’è il bando e di annunci e promesse non ci fidiamo più. Troppe volte è stata soltanto annunciata la riorganizzazione del corpo, senza poi andare a buon fine”, prosegue il sindacato.

Secondo la Cgil, l'operazione vigili di quartiere “viene presentata come se fino ad ora le domande e le segnalazioni dei cittadini non avessero avuto ascolto. Quello che chiediamo - conclude il sindacatao -, è che siano assegnate le necessarie risorse per ridare dignità al lavoro pubblico, che non deve essere usato per accattivarsi i cittadini, ma al loro servizio e come motore di sviluppo e crescita”.