Vigili del Fuoco, la Regione premia gli eroi di Rigopiano | FOTO

“Grazie per quello che fate, per la vostra dedizione e il vostro sacrificio, a nome di tutta la Toscana”. Con queste parole ieri il presidente del consiglio regionale Eugenio Giani ha consegnato all'unità toscana per la ricerca e il soccorso sotto le macerie il Gonfalone d'argento, la massima onorificenza regionale.

La pergamena con il Gonfalone è stata consegnata a ciascuno degli 'eroi di Rigopiano' toscani, i sessanti vigili del fuoco intervenuti con le unità cinofile sui luoghi della tragedia dopo la valanga che travolse l'hotel, causando numerose vittime, il 18 gennaio scorso. “Il vostro spirito di saper donare le energie per gli altri è prezioso”, l'elogio di Giani.

A ritirare il Gonfalone è stato Gregorio Agresta, direttore regionale dei vigili del Fuoco della Toscana. “Un'emozione enorme e un riconoscimento che ci riempie di orgoglio – ha commentato Agresta -. La vicinanza delle istituzioni ci fa sentire meno soli di fronte ai pericoli e alle difficoltà”.