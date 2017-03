Salvataggio in Arno: Fiorino d'oro per il vigile eroe

Al vigile urbano che ieri pomeriggio ha salvato una ragazza dalle acque dell'Arno verrà consegnato il Fiorino d'oro, massimo riconoscimento civico del Comune di Firenze. Le immagini del salvataggio hanno fatto il giro della rete e oggi il sindaco ha comunicato la decisione su Facebook: "Abbiamo deciso di conferire il Fiorino d'oro all'agente Andrea Rossellini per il coraggio dimostrato ieri nel salvataggio della giovane donna. Firenze è con te!"

Già questa mattina l'assessore alla polizia municipale Federico Gianassi era andato a complimentarsi con l'agente per il suo gesto di altruismo: "Stamani ho salutato Andrea Rossellini per il salvataggio di ieri. A lui ho espresso il ringraziamento e la stima della Città per il coraggioso intervento. Siamo orgogliosi di lui e della Polizia municipale di Firenze".