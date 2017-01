Vicchio, nuova truffa: anziana raggirata dal falso parroco

Dopo i falsi avvocati e falsi carabinieri, tecnica ormai nota, adesso i malviventi hanno escogitato un nuovo trucco per ingannare gli anziani: quello di fingersi parroci. Ieri mattina una persona si è presentata a casa di un’anziana di Vicchio e, qualificandosi come sostituto del parroco del comune mugellano, approfittando della scusa della benedizione della casa, si è impossessato di alcuni monili in oro dell’anziana.

La donna si è accorta dell’ammanco solamente dopo alcune ore ed ha informato i carabinieri solo nel tardo pomeriggio. Per vanificare sul nascere anche questa nuova metodologia truffaldina il comandante della compagnia di Borgo San Lorenzo, nel ribadire i consigli forniti nell’ambito della campagna di prevenzione delle truffe, predisporrà anche nuovi avvisi fuori dalle chiese della zona.