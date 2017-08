Stadio, derubata mentre si trova in auto

Ieri sera una donna è stata derubata della borsa mentre si trovava in auto all'incrocio tra via Marconi e Viale dei Mille. Un uomo in scooter si è accostato alla vettura. Questo ha infilato il braccio nell'abitacolo, stringendo la borsa appoggiata sul sedile del passeggero e poi scappando via. Nella borsa vi erano pochi euro, un iPhone e qualche documento. La vittima si è rifugiata alla vicina Misericordia dove ha telefonato al 113. Al vaglio degli inquirenti le telecamere di zona.