Viale Lavagnini, chiuse due corsie: caos traffico | FOTO

Per un cedimento del manto stradale ed il conseguente avvallamento sono chiuse da ieri pomeriggio due corsie di viale Lavagnini, dopo l’intersezione con via Leone X, in direzione piazza della Libertà. Nel tratto interessato dai lavori si scorre solo su due corsie.

I lavori di ripristino della carreggiata, iniziati questa mattina, hanno creato vistosi rallentamenti al traffico, anche per la concomitanza dell’ultimo giorno e il disallestimento di Pitti Uomo, in programma alla Fortezza da Basso.

Disagi al traffico anche per la manifestazione nazionale che si svolge questa mattina a Firenze, nel giorno dello sciopero in tutta Italia, indetto da Cgil, Cisl e Uil, nel settore tessile-abbilgiamento.

Il corteo sfilerà sul percorso piazza Cavalleggeri, Corso Tintori, via dei Neri, via dei Leoni, piazza San Firenze, via della Condotta, via Porta Rossa, via Pellicceria, piazza della Repubblica, via Brunelleschi, via dei Pecori, via dei Vecchietti, piazza Santa Maria Maggiore, via Cerretani, via Panzani, piazza dell’Unità Italiana.

Sul percorso dalle 10.30 alle 12.30 scatterà un divieto di transito per il tempo necessario al passaggio della manifestazione. Divieti di sosta dalle 6 del mattino in piazza Cavalleggeri, dalle 8 anche in piazza dell’Unità (eccetto lato dell’Hotel Baglioni) mentre dalle 12 è previsto anche un divieto di transito su tutta la piazza eccetto la direttrice di collegamento via del Melarancio-via Sant’Antonino-piazza Stazione-carreggiata di collegamento tra piazza Stazione e via Panzani (fino al termine della manifestazione previsto per le 13.30).

Sempre dalle 8 e fino alle 19.30 saranno in vigore anche divieti di sosta in via Panzani (lato numeri civici pari dal numero civico 52r a piazza dell’Unità Italiana) e in piazza dell’Unità Italiana (da via Panzani lato numeri civici pari fino alla fermata Ataf esclusa).