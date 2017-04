Viale Lavagnini, appeso a testa in giù alla persiana: salvato

I vigili del fuoco di Firenze, questa mattina, hanno effettuato un salvataggio di una persona nel viale Spartaco Lavagnini. La persona, un uomo, era appeso a testa in giù alla persiana di un secondo piano prospiciente su una corte interna. Con la scala e una manovra acrobatica i pompieri sono riusciti a raggiungere l'uomo e portarlo in salvo per poi consegnarlo al 118. Sul posto anche molte pattuglie della polizia, che indaga sull'accaduto