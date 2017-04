Viali, anziana aggredita nell'androne di casa

Ieri mattina, intorno alle 12, un 47enne fiorentino è stato arrestato dopo esser stato accusato di aver messo a segno una rapina ai danni di un'anziana di 78 anni. L'uomo l'avrebbe affiancata all'interno dell'androne di un palazzo di Viale Gramsci, strappandole la borsa dal braccio e colpendola più volte utilizzando proprio la borsa. Fino a quando la pensionato non ha cessato di fare resistenza, permettendo così all'uomo di fuggire con la refurtiva.

Sul posto è intervenuta la polizia che ha rintracciato il 47enne in Via Gioberti. Indosso aveva ancora una coppia di borsellini che erano all'interno della borsa. L'uomo, già noto per alcuni precedenti nell'ambito dei reatri contro il patrimonio, è stato quindi fermato. Poco distante è stata ritrovata la borsa rubata poco prima.

Da quanto appurato, pochi minuti prima della rapina, quello stesso uomo avrebbe tentato una rapina in una farmacia di Viale Gramsci.