Viale Giannotti, consegnate 45 case popolari all'ex Longinotti | FOTO

Sono stati consegnati questa mattina 45 alloggi (39 di edilizia residenziale pubblica e 6 destinati all'affitto a canone calmierato) in viale Giannotti, nell'area della ex Longinotti. Alla consegna delle chiavi alle 45 famiglie assegnatarie erano presenti Luca Talleri, presidente di Casa Spa, che ha realizzato gli alloggi, il sindaco Dario Nardella, gli assessori alla casa comunale Sara Funaro e regionale Vincenzo Ceccarelli.

Il complesso edilizio è composto da un edificio di 6 piani con 39 alloggi più un secondo edifico di 4 piani con 6 alloggi. Entrambi sono in legno massiccio a strati incrociati, costruiti con materiali ecologici, ad energia quasi zero.

La realizzazione degli alloggi popolari completa il programma di recupero urbano dell’area ex Longinotti: dopo la chiusura della fabbrica nel 1974, la riqualificazione ha portato un centro commerciale, un edificio per attività culturali, una ludoteca di 600 metri quadri (anch'essa in legno) ed un sistema di piazze con parcheggi per residenti e pubblici. L’intervento, realizzato da Casa Spa, è iniziato nel 2011.

Le strutture in elevazione dei due edifici sono completamente realizzate in legno, con classe energetica nZEB (dall'inglese 'nearly Zero Energy Building': edifici a impatto energetico vicino allo zero).

Nell'edificio c'è un impianto centralizzato a pompa di calore aria-acqua, per climatizzazione invernale ed estiva, produzione di acqua calda con impianto solare termico, campo fotovoltaico per la produzione di energia elettrica e impianti di ventilazione meccanica controllata con recupero di calore per ogni alloggio.

L’edificio di 6 piani verrà utilizzato come “banco di prova” reale per la verifica sul campo di sensori di flusso, sviluppati dal dipartimento di ingegneria industriale dell’Università di Firenze, fino ad oggi testati solamente in laboratorio.

Sulle pareti di due appartamenti, al terzo e quarto piano, sono stati installati 6 'strumenti' che permetteranno di monitorare in continuo il flusso termico, attraverso le pareti, consentendo di verificare l'efficienza energetica della struttura.

Nell’edificio è stato inoltre installato, in collaborazione con FederlegnoArredo, un sofisticato sistema di monitoraggio, per controllare l’umidità dei setti portanti in legno al fine di ottimizzare l’utilizzo e la manutenzione del fabbricato.

"Lavoriamo rispondere al bisogno di edilizia residenziale pubblica che emerge sempre più - ha detto Ceccarelli -. Gli appartamenti consegnati oggi dimostrano che anche le case popolari possono essere di qualità, massimizzando l'efficenza e minimizzando i consumi energetici, con vantaggi immediati per gli inquilini ma anche per l'ambiente e tutta la società".